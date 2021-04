per Mail teilen

Die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Impfstoff Astrazeneca hat zunächst keinerlei Auswirkungen auf Impftermine im Zentralen Impfzentrum in Ulm. Der Leiter der Einrichtung, Bernd Kühlmuß, sagte am Mittwoch im SWR, alle die einen Impftermin hätten, sollten ins Impfzentrum Ulm kommen - unabhängig vom Impfstoff. "Und diejenigen, die nicht auf Astrazeneca gebucht werden können, die switchen wir jetzt in den kommenden drei Tagen automatisch um auf einen anderen Impfstoff...also namentlich Biontech."