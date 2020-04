Viren springen vom Tier auf den Menschen über, so wie das Coronavirus. Das könnte künftig häufiger passieren, wenn wir nicht grundsätzlich etwas ändern, warnt die Ulmer Biologie-Professorin Simone Sommer.

Covid-19 ist nur einer der Viren, die vom Tier auf den Menschen überspringen können. Zoonosen heißen diese Krankheiten in der Fachsprache. Simone Sommer leitet das Institut für Evolutionsökologie an der Universität Ulm und forscht auch über die Zoonose. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, warum Zoonosen immer häufiger vorkommen und was die Menschheit dagegen tun kann.

SWR: Frau Professor Sommer, ist das neue Coronavirus wirklich von einer Fledermaus in Wuhan auf Menschen übergesprungen?

Simone Sommer: Nach den aktuellen Forschungen gehen wir davon aus, dass der Ursprung des Erregers in Fledermäusen liegt. Fledermäuse, die auf dem Markt in Wuhan gehandelt worden sind. Und dort sind die Viren auf den Menschen übertragen worden. Aber: Es ist noch nicht sicher, ob das direkt erfolgt ist oder ob noch ein anderes Tier dazwischen im Spiel war.

Prof. Simone Sommer von der Universität Ulm Pressestelle Universität Ulm

Auch Ebola wurde ja wohl von einer Fledermaus übertragen, wieso lösen diese Flattertiere besonders häufig Epidemien, oder wie jetzt eine Pandemie, aus?

Da muss ich erst mal eine Lanze für Fledermäuse brechen. Sie gehören zu einer sehr großen Tiergruppe, die sehr viele wichtige ökologische Funktionen erfüllt. Beispielsweise die Bekämpfung von Insekten oder auch die Bestäubung. Warum sie jetzt sehr oft an zoonotischen Infektionen beteiligt sind, liegt einfach daran, dass sie einfach zu einer sehr großen Gruppe gehören. Es gibt ungefähr 1.400 Arten, damit sind sie die zweitgrößte Gruppe unter den Säugetieren. Und darunter gibt es auch welche, die Viren in sich tragen können. Warum aber die meisten selber nicht erkranken können, erklärt man sich momentan so, dass sie sich im Laufe der Evolution schon sehr gut an Erreger angepasst haben. Denn Fledermäuse leben oft in den Höhlen sehr eng zusammen und da ist der Kontakt mit Krankheitserregern praktisch normal. Deswegen haben sie ein besonders gutes Immunsystem.

"In einem natürlichen Ökosystem wären wir nie mit diesen Erregern in Kontakt gekommen." Prof. Simone Sommer, Biologin an der Universität Ulm

Wir sind auch sehr viele Menschen auf dem Planeten. Wieso sind wir nicht stärker gegen neue Viren immun?

Mit diesen Krankheitserregern, beispielsweise mit dem Coronavirus, hatten wir ursprünglich nie Kontakt. Und in einem natürlichen Ökosystem wären wir auch nie mit diesen Erregern in Kontakt gekommen. Das ist erst durch einen sehr unnatürlichen Zufall auf diesem Markt in Wuhan ermöglicht worden, wo über 40 Tierarten auf engstem Raum gehandelt und geschlachtet worden sind, vor allem Wildtiere, wie Schlangen oder Ratten. Ansonsten sind Viren natürliche Bestandteile unseres Ökosystems. Wir sind permanent davon umgeben. Aber mit diesen Viren können wir umgehen.

Es scheinen sich aber jetzt immer mehr Krankheiten über Tiere auszubreiten, diese Zoonosen häufen sich wohl. Woran liegt das?

Wir als Ökologen identifizieren dort drei Gründe: Zum einen der illegale oder auch der legale Tierhandel wie auf diesem Tiermarkt. Dazu gehören in Asien Märkte, auf denen direkt geschlachtet wird. Ein anderer Grund ist die Massentierhaltung, denken Sie an die Schweinegrippe, die Vogelgrippe oder die Spanische Grippe. Der dritte Grund ist die Umweltzerstörung, die die natürlichen Artengemeinschaften und damit die Kontaktgemeinschaften zwischen Wildtieren, Nutztieren und Menschen beeinflusst.

"Die Menschheit ist an einem Wendepunkt angekommen." Prof. Simone Sommer, Biologin an der Universität Ulm

Können wir denn aus der Corona-Pandemie etwas lernen?

Wenn diese Pandemie einen positiven Aspekt hat, dann, dass sie vielleicht den Menschen vermittelt hat, wie wichtig ein gesamtheitliches sogenanntes "One-Health-Konzept" ist, die Gemeinschaft und die Gesundheit von Ökosystemen, von Wildtieren und vom Menschen. Die Corona-Krise zeigt, dass die Menschheit an einem Wendepunkt angekommen ist, sie muss die verbleibenden Naturräume bewahren. Der Artenschutz muss endlich auch einen notwendigen Stellenwert bei politischen und wissenschaftlichen Entscheidungen bekommen.