Die Zollämter in der Region haben in den vergangenen Wochen mehrfach die private Einfuhr von Baumaterial gestoppt, weil es nicht den Anforderungen der EU entsprach. Das hat das Hauptzollamt Ulm bekanntgegeben. Allein das Zollamt Aalen (Ostalbkreis) konnte in den vergangenen Wochen 144 Fenster und Rolläden nicht freigeben, weil die entsprechenden CE-Kennzeichnungen fehlten. Aus Ulm und Göppingen wurden ähnliche Fälle gemeldet. Die EU-Richtlinien seien eine wichtige Voraussetzung für den sicheren Einbau und Betrieb des Baumaterials, so der Ulmer Zoll. Die Bauteile kamen demnach zumeist aus Bosnien und Serbien und waren für private Bauherren bestimmt. Ohne die erforderlichen Unterlagen muss die Ware laut Zoll zurückgeschickt oder vernichtet werden.