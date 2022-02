So nimmt der Ulmer Zoll Zigarettenschmuggler ins Visier

per Mail teilen

Zigaretten sind teuer wie nie. Das macht sie für Schmuggler noch interessanter. Um ihnen das Handwerk zu legen, setzt der Ulmer Zoll auf einen ganz besonderen Truck.

Supermann hat bekanntlich Röntgen-Augen. Das Hauptzollamt Ulm auch. Dem mobilen Röntgen-Truck entgeht nichts. Bei einer Kontrolle am Montag durchleuchtete das Spezialfahrzeug 25 Kleinlaster. Der Verdacht: Sie könnten geschmuggelte Waren transportieren, speziell Zigaretten.

So funktioniert der Röntgen-Truck des Ulmer Zolls

Das Prozedere: Zollbeamte aus Ulm fahren über die nahe gelegenen Autobahnen 7 und 8. Sie überholen verdächtige Laster und lotsen sie an die Kontrollstelle auf dem Gelände einer verlassenen Tankstelle in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis). Der Röntgen-Truck fährt einen massiven Metallarm aus und durchleuchtet die Fahrzeuge.

"Mit Bargeld haben wir ein Problem, weil das so klein ist."

Im Inneren des Röntgen-Trucks sind moderne Computerarbeitsplätze eingebaut. Dort schauen die Zöllnerinnen und Zöllner, was im Inneren der Fahrzeuge steckt. Das könnte so einiges sein. "Ob das Zigaretten sind oder Rauschgift... Mit Bargeld haben wir ein Problem, weil das so klein ist. Heute haben wir den Fokus auf den Zigarettenschmuggel", erklärt Steffen Ohrtmann-Hofmeister vom Zoll Ulm.

Der Zoll führt die Röntgen-Kontrollen auf dem Gelände einer verlassenen Tankstelle in Dornstadt durch. SWR Frank Wiesner

Bei den kontrollierten Kleinlastern war am Montag keine Schmuggelware zu finden. Überrascht ist der Zoll deswegen nicht. Auf der A8 sind täglich rund 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Es ist die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man müsse Präsenz zeigen, sagen die Zöllner und ein bisschen Glück haben.

Nur insgesamt drei Röntgen-Trucks in Deutschland

Das haben die Ulmer immer wieder. Kein Wunder bei fast 200 Einsätzen im Jahr. 200.000 Zigaretten kamen bei einer Kontrolle in Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) zum Vorschein. Eineinhalb Tonnen Tabak bei einer Kontrolle in Dornstadt im vergangenen Herbst.

Der Ulmer Röntgen-Truck ist einer von dreien seiner Art in ganz Deutschland. Er wird in Baden-Württemberg, Bayern und Teilen von Rheinland-Pfalz eingesetzt.