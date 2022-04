Verwahrlosten Hundewelpen in Minivan beschlagnahmt

Das Kreis-Veterinäramt hat am Donnerstag in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) einen verwahrlosten Hundewelpen beschlagnahmt und in Obhut genommen. Nach Mitteilung des Landratsamtes hatten Zollbeamte den erst fünf Wochen alten Welpen in einem Minivan aus Rumänien entdeckt. Der Mischling sei viel zu früh von seiner Mutter getrennt worden und hätte aufgrund seines Alters nicht von Rumänien nach Deutschland eingeführt werden dürfen. Der Welpe wird nun im Tierheim Ulm medizinisch behandelt und versorgt.