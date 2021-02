Beim Zentralen Knochenmarkspender-Register in Ulm sind im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Spender registriert worden als im Vorjahr. Mehr als 800.000 Menschen wurden in dem Register im Jahr 2019 aufgenommen. Im vergangenen Jahr waren es nur noch gut 500.000. Das entspricht einem Rückgang um mehr als ein Drittel. Im Zentralen Knochenmarkspenderregister in Ulm wird der Rückgang mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht. Trotz des Einbruchs bei den potentiellen Spendern konnte in Deutschland letztes Jahr für fast jeden Patienten ein Knochenmarkspender gefunden werden. Die Organisation ruft die Bevölkerung auf, sich trotz der bestehenden Pandemie, typisieren zu lassen.