Nach Schicksalsschlägen: Happy End für Zirkus Alaska

Ein monatelanges Auftrittsverbot wegen Corona und ein Sturmschaden bedeuteten für den Zirkus Alaska fast das Aus. Doch jetzt steht der Familienbetrieb wieder auf eigenen Beinen.

Endlich ist es wieder soweit für den Zirkus Alaska: Die erste Vorstellung des Weihnachtszirkus findet statt, unter Hygieneauflagen und mit 2G-Plus, aber dass sie überhaupt auftreten kann, das macht die kleine Zirkusfamilie um Alois Frank glücklich. Denn Mitte des Jahres stand der Betrieb noch kurz vor dem Bankrott.

Endlich wieder eine Vorstellung: Der Zirkus Alaska zeigt seinen Weihnachtszirkus in Göppingen. SWR

Im Sommer hätte der Zirkus nach 15 Monaten Corona-Zwangspause endlich wieder auftreten dürfen. Doch ein Sturm zerstörte das Tierzelt. "Wir sind am Ende", sagte Alois Frank damals. Aber in Schwäbisch Gmünd fanden sich Spender und Helfer - vorneweg Sebastian Wagenblast. Mit seiner Hilfe kommt genug Geld zusammen, um ein neues Zelt zu kaufen. Die Show kann also weitergehen. Seitdem hat sich viel getan. Nach mehreren Gastspielen im Raum Stuttgart konnte sich der Zirkus auch ein neues Hauptzelt leisten. "Es geht nur vorwärts, nur bergauf", sagt Frank.

Helfer wird Teil der Familie

Die schwere Zeit hat Wagenblast und den Zirkusdirektor zusammengeschweißt. Auch in Göppingen steht Sebastian Wagenblast an der Manege. Dass er heute quasi zu einer Zirkusfamilie gehört, hätte er sich vor einem halben Jahr auch nicht träumen lassen. "Es ist meine zweite Familie. Diese Verbindung wird nie aufhören", erzählt Wagenblast.

Alois Frank hofft, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird. SWR

Zirkusdirektor Frank hat einen Wunsch fürs kommende Jahr. "Dass es ohne Lockdown einfach so weitergeht. Dass einfach Normalität einkehrt und dass wir einfach wieder gastieren können. Jede Woche von Ort zu Ort", sagt er. Den Winter will die Zirkusfamilie wieder in Schwäbisch Gmünd verbringen. Bis zum 8. Januar gastieren sie aber noch in Göppingen.