Bei einem Zimmerbrand in einer Wohngemeinschaft in Ulm ist am Samstag ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden. Laut Polizei bemerkten mehrere Mitbewohner, dass Rauch aus dem Zimmer quoll. Sie schlugen die Tür ein und begannen das Feuer zu löschen. Kurze Zeit später übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht im Zimmer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.