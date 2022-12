Essingen: Familie verliert durch Zimmerbrand Wohnung

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Essingen (Ostalbkreis) ist die Wohnung einer vierköpfigen Familie vorerst unbewohnbar. Ohne Obdach steht die Familie aber nicht da.

Ein Zimmerbrand hat in einem Mehrfamilienhaus in Essingen im Ostalbkreis einen Schaden von 150.000 Euro angerichtet. In der Wohnung lebt eine vierköpfige Familie. Der Rauchmelder gab am Samstagmorgen Alarm, so dass die beiden anwesenden Bewohner unverletzt das Haus verlassen konnten. Dank der Feuerwehr blieb der Brand zwar auf das Zimmer beschränkt, die Wohnung wurde aber so stark verrußt, dass sie vorerst unbewohnbar ist und renoviert werden muss.

Vierköpfige Familie kommt über Weihnachten bei Freunden unter

Nach ersten Ermittlungen der Polizei verursachte ein technischer Defekt im Kinderzimmer das Feuer. Nun steht die Familie über Weihnachten ohne eigene Wohnung da. In solchen Fällen sorgt normalerweise die Gemeinde für eine Unterkunft. Wie die Polizei berichtet, war der Bürgermeister von Essingen vor Ort und wollte eine Unterkunft organisieren. Die Familie kommt aber anderweitig bei Freunden und Bekannten unter. Die anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus nahmen durch den Brand keinen Schaden.