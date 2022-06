Florian Zimmer Theater eingeweiht

In Neu-Ulm ist am Samstag das Theater des Ulmer Zauberers Florian Zimmer offiziell mit mehreren Kurzvorführungen eingeweiht worden. Die erste abendfüllende Show im Florian Zimmer Theater wird es am Mittwoch geben. Das Theater mit 200 Sitzplätzen steht an der B10 in der Nähe der Ratiopharm Arena. Der mehrere Millionen Euro teure Bau wurde ausschließlich privat finanziert. Am Rande der Einweihung lobten sowohl Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) als auch Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) das neue Angebot. Es sei ein weiterer touristischer und kultureller Höhepunkt der Doppelstadt.