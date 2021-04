Auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart haben Hauptzollbeamte in einem Auto fast 33.000 geschmuggelte Zigaretten gefunden. Die Schmuggler waren offenbar unterwegs ins Ausland.

Wie das Hauptzollamt Ulm am Dienstag mitteilt, waren die Zigaretten in 1.600 Schachteln an unterschiedlichen Stellen in dem Pkw versteckt.

Hauptzollbeamte haben bei Ulm in einem Auto 33.000 geschmuggelte Zigaretten entdeckt dpa Bildfunk imago images / photothek

Schmuggelware im Ersatzrad

So fanden die Beamten unter anderem Zigarettenschachteln in einem Ersatzrad des Wagens. Auch in einem Lautsprecher und im Innenfutter von Taschen und Koffern hatten die Schmuggler ihre Beute versteckt.

Das Auto mit einem Mann, drei Frauen und einem Kind war laut Polizei auf dem Weg von Bulgarien nach Frankreich.