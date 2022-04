Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist am Freitagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Beide Gruppen sind laut Polizei zunächst an einer Tankstelle in Blaustein aufeinandergetroffen. Drei Männer seien dort auf ein Auto an einer Zapfsäule zugegangen, in dem drei Männer und eine Frau saßen. Alle stiegen aus, die Männer gingen laut den Ermittlern aufeinander los. Auch Reizgas und Messer seien dort schon im Spiel gewesen. Der Streit sei dann auf einen benachbarten Parkplatz verlagert worden. Drei Männer wurden hierbei verletzt, so die Polizei, zwei offenbar mit einem Messer. Einer der Verletzten schwebte anschließend in Lebensgefahr und musste operiert werden. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gerufen, alle sechs Männer wurden festgenommen. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen. Es wird vermutet, dass die Gruppen schon zuvor auf einem Parkplatz vor Einkaufsmärkten aneinander geraten seien.