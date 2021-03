Die Polizei sucht Zeugen für ein illegales Autorennen auf der A7 am Samstagabend zwischen Heidenheim und Giengen an der Brenz. Erste Notrufe gingen laut der Polizei am Samstag gegen 18:40 Uhr ein. Zu dem Zeitpunkt seien die beiden Autos auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs gewesen. Eines hatte eine Heidenheimer Zulassung, eines ein rotes Kennzeichen aus dem Kreis Günzburg. Die beiden Autos hätten den Verkehr auf Tempo 40 runtergebremst und sich dann ein Beschleunigungsrennen geliefert. Das wiederholten die beiden Fahrer im Anschluss. Die Polizei bittet Zeugen des illegalen Autorennens, sich zu melden.