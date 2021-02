per Mail teilen

Drei Autofahrer haben am Sonntagabend in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) offenbar ein illegales Rennen ausgetragen. Laut Polizei rasten sie auf der Remsstraße stadtauswärts. Zwei Autos überholten in einer Kurve ein unbeteiligtes Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen, die das Rennen zweier BMW mit einem Audi beobachtet haben.