Kripo sucht Zeugen von versuchter Vergewaltigung

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen einer versuchten Vergewaltigung in Schwäbisch Gmünd. Am späten Freitagabend ist laut Polizei eine 20-Jährige in der Gmünder Innenstadt von zwei Männern überfallen worden. Sie schlugen sie, zerrten sie zu Boden und versuchten, sie zu entkleiden. Weil sich die junge Frau heftig wehrte, ließen sie von ihr ab und flüchteten. Die Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos. Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und waren dunkelt kleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Aalen entgegen.