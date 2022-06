per Mail teilen

Die Polizei sucht mögliche Zeugen einer Straftat auf der "Nördlinger Mess". Bereits am vergangenen Donnerstag hatten Passanten einen schwerverletzten 19-Jährigen in der Bahnunterführung gefunden. Er war stark betrunken und hatte erhebliche Kopfverletzungen. Den Rettungskräften sagte er, er sei von sechs Unbekannten niedergeschlagen worden. Der Schwerverletzte wurde in die Uni-Klinik nach Augsburg gebracht.