Die Polizei in Senden (Kreis Neu-Ulm) sucht Zeugen einer Schlägerei. Am Freitagabend hatten mehrere Notrufe eine Auseinandersetzung von zirka zehn Männer in der Hauptstraße gemeldet, bei der auch Böller gezündet wurden. Vor Ort fanden die Beamten einen verletzten 20- und 23-Jährigen und weitere Tatverdächtige. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.