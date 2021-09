Die Polizei in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) sucht nach einem Mann, der am Donnerstagfrüh eine Bäckerei in der Stadt überfallen hat. Er hatte kurz nach 7 Uhr eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse gestohlen. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen erfolglos nach dem Täter und hofft nun auf Zeugenhinweise.