Die Polizei sucht Zeugen für einen mutmaßlichen Überfall auf einen 16-Jährigen am Mittwochnachmittag in der Heidenheimer Innenstadt. Der 16-Jährige gab an, in einer Unterführung Richtung Bahnhof von drei jungen Männern geschlagen und getreten worden zu sein. Dabei wurde er am Hals verletzt und später im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelte alle drei Tatverdächtige. Ein 19-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft.