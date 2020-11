Vor dem Landgericht Ulm wird am Donnerstag der Prozess um die mehrfache Vergewaltigung einer 14-Jährigen weitergeführt. Angeklagt sind fünf Männer im Alter von 15 bis 27 Jahren. Die Asylbewerber sollen das Mädchen mit Betäubungsmitteln gefügig gemacht und sich in einer Asylbewerberunterkunft im Illertal an ihr vergangen haben. Am Donnerstag sollen drei Polizeibeamte aussagen. Der Prozess findet wegen Corona-Auflagen in der Ulmer Donauhalle statt. Es stehen noch mindestens drei weitere Verhandlungstage an.