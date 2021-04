Die Corona-Impfungen mit Astrazenca am zentralen Impfzentrum Ulm sind derzeit nicht ausgebucht. Seit Dienstagmorgen werden es wieder mehr und ab kommenden Montag dürfen alle über 60-Jährigen einen Termin vereinbaren.

Das Impfzentrum Ulm bittet alle derzeit Impfberechtigten, sich um einen Termin zu bemühen. Wie das Land am Dienstag bekannt gab, können sich ab kommenden Montag alle über 60-Jährigen für einen Impftermin anmelden, ohne Beschränkungen. Dass es Probleme bei der Hotline für die Terminbuchung gegeben hat, ist auch am Zentralen Impfzentrum bekannt. Es habe in den Callcentern unterschiedliche Informationsstände gegeben, so der organisatorische Leiter Hagen Feucht. Das Problem sollte aber behoben sein.

Einschränkungen bald hinfällig

Derzeit gilt eine uneingeschränkte Impfberechtigung nur bei den über 70-Jährigen. Bei 60- bis 70-Jährigen müssen noch bestimmte Vorerkrankungen oder berufliche Gründe für eine Impfung vorliegen. Aber es waren nicht nur die Beschränkungen und Probleme bei der Hotline, hieß es vom Impfzentrum in Ulm. Es liege wohl auch eine Verunsicherung bei dem Impfstoff von Astrazeneca vor.

Kein Astrazeneca-Impfstoff wird weggeworfen

Am Ulmer Impfzentrum wird laut Hagen Feucht dennoch kein Impfstoff weggeworfen. Zum einen sei er lange lagerfähig und außerdem werde nur nach der Anzahl der Termine Impfstoff in den Spritzen aufgezogen. Es sei das Ziel, schnellstmöglich zu verimpfen.

Lucha: "Impfstoff hoch wirksam und ungefährlich"

Die bisherige Zurückhaltung bei Astrazeneca liege möglicherweise an einer gewissen Verunsicherung hinsichtlich dieses Impfstoffes, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Roten Kreuzes Heidenheim-Ulm vom Montag. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha sagte dazu am Dienstag: "Der Impfstoff von Astrazeneca ist hoch wirksam und ungefährlich".

Mehr Impfstoff verfügbar

Wie das Impfzentrum Ulm mitteilte, hat sich die verfügbare Impfstoffmenge seit Ende vergangener Woche deutlich erhöht. Ab Dienstag sind täglich 2.400 Impftermine frei gegeben, 1.500 mit Biontech und 900 mit Astrazeneca. Zusammen mit den mobilen Impfteams können täglich nun rund 3.200 Frauen und Männer geimpft werden. Diese Kapazität könnte sich in den nächsten Tagen noch weiter erhöhen. Das DRK hofft, dass das Zentrum in absehbarer Zeit ausgelastet sein wird.

Bis vergangenen Montag sind im zentralen Impfzentrum in Ulm bislang insgesamt rund 103.000 Impfdosen gespritzt worden, zusätzlich rund 40.000 in Pflegeheimen. Mehr als 6.000 Impfdosen gingen an das Klinikpersonal.