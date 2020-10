per Mail teilen

Das Spiel mit der Zeitumstellung war am vergangenen Wochenende wieder angesagt. Also Uhr vorstellen, oder zurück? Zur Winterzeit gibt es die "geliehene Stunde" wieder zurück. Das bedeutet: Die Uhren müssen zurückgedreht werden.

Funkuhren erledigen die Umstellung ja automatisch. Bei allen anderen Uhren ist Handarbeit angesagt. Und wer dabei eventuell Probleme hat, der geht zum Uhrmacher seines Vertrauens.

Wird wegen der Zeitumstellung eine Zeit lang an den Zeigern drehen: Uhrmachermeister Heinz Knehr von Uhren Kölle in Ulm. SWR Walter Notz

Vermehrt Kunden zu Umstellungszeiten

Bei Uhren Kölle in der Ulmer Altstadt tickt es in allen Ecken. Von der imposanten, zwei Meter großen, Standuhr aus der Barockzeit, bis zur filigranen Damenarmbanduhr dieser Tage. Immer wenn die Zeit umgestellt wird, kommen vermehrt Kunden in den Uhrenladen von Heinz Knehr. Nicht etwa um sich eine neue Uhr für das Handgelenk oder das Wohnzimmer zu kaufen. Diese Kunden bringen ihre eigenen Uhren mit und hoffen auf fachmännische Unterstützung bei der Zeitumstellung.

Nicht jede Uhr einfach rückstellbar

Wegen der Umstellung mal kurz die Zeiger eine Stunde zurück zu drehen, könnte bei bestimmten Uhrmodellen ziemlich drastische Folgen haben, klärt Heinz Knehr auf. Der Gang zum Fachmann ist aus seiner also berechtigt. Die Uhren in seinem Geschäft müssen übrigens auch umgestellt werden. Eine Nachtschicht an diesem Wochenende wird er deswegen aber nicht einlegen. Heinz Knehr stellt viele Uhren erst im Laufe der Woche um.