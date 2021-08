In den Werksbussen der Firma Zeiss in Oberkochen (Ostalbkreis) dürfen seit kurzem auch Beschäftigte anderer Firmen mitfahren. Dies sei ein Ergebnis des neuen Mobilitätspaktes, teilte am Freitag die Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg mit. Mit der kostenlosen Mitfahrgelegenheit in den Zeiss-Bussen für Beschäftigte anderer Unternehmen in Oberkochen soll der Pkw-Verkehr von und nach Aalen reduziert werden.