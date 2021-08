Der Optikkonzern Zeiss mit Sitz in Oberkochen im Ostalbkreis führt an allen Standorten in Deutschland die Tarifbindung ein. Bislang wurden die Beschäftigten an den großen Standorten nach Tarif bezahlt. Zusammen mit der IG Metall wurde ein Eckpunktepapier zur Tarifbindung für alle Standorte verabschiedet. Der Flächentarifvertrag habe sich für Zeiss als Ordnungsrahmen bewährt, teilte das Unternehmen mit. Er biete Kontinuität, Arbeitsplatzsicherheit und steigere die Attraktivität als Arbeitgeber. Laut IG Metall Aalen profitieren mehrere Hundert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Ostalb, in andere Teilen Baden-Württemberg und in ganz Deutschland von der neuen Regelung. An den verschiedenen Standorten werde schrittweise die regional gültige Tarifbindung eingeführt. Zudem soll es künftig Sonderregelungen geben, um Arbeitszeit und Vergütung flexibler zu gestalten. Details und genaue Ausgestaltung sollen in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden.