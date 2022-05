Umwelttechnikpreis geht an Zeiss

Der Optik- und Elektronikkonzern Zeiss in Oberkochen (Ostalbkreis) erhält in der Kategorie "Materialeffizienz" den Umwelttechnikpreis des Landes Baden-Württemberg. Das hat das Umweltministerium am Donnerstag bekannt gegeben. Mit dem Zeiss-Paket "Retrofit" können laut Mitteilung bis zu 20 Jahre alte Messgeräte mit der neuesten Technik nachgerüstet werden. Die großen und energietechnisch teuren Teile der Maschinen bleiben so erhalten. Sie können bis zu zehn Jahre weiterverwendet werden, so etwa die bis zu elf Tonnen schweren Tische aus Granit, heißt es dazu. Insgesamt lassen sich mit der Nachrüstung laut Zeiss pro Jahr bis zu fünf Tonnen CO2 einsparen. Umweltpreise in weiteren Kategorien erhielten der Heidenheimer Maschinenbaukonzern Voith, die Aalener Papierfabrik Palm und die Daimler-Tochter Evobus in Neu-Ulm.