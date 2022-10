Zeiss plant neuen Standort in Aalen

Der Optikkonzern Zeiss mit Sitz in Oberkochen (Ostalbkreis) plant die Gründung eines neuen Standortes in Aalen. Der Konzern will nach eigenen Angaben insgesamt 600 Millionen Euro investieren.

Der Oberkochener Optikkonzern Zeiss will einen weiteren Standort im benachbarten Aalen im Ostalbkreis aufbauen. An dem neuen Standort an der A7 im Gewerbepark Aalen-Ebnat sollen künftig rund 2.000 Beschäftigte des Bereichs Messtechnik und Mikroskopie arbeiten. Die Beschäftigten waren bisher am Stammsitz des Technologieunternehmens in Oberkochen tätig.

Modernisierung am Stammsitz in Oberkochen

Dadurch werde Platz in Oberkochen frei, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dort sollen die Labor- und Produktionsflächen auf den neuesten Stand gebracht werden. Dies sichere langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns. Der Umzug nach Aalen werde nicht vor 2026 passieren.

Wie viele der Arbeitsplätze am geplanten Standort in Aalen neu sein werden, steht noch nicht fest. Derzeit gibt es laut einem Zeiss-Sprecher am Standort in Oberkochen 1.000 offene Stellen, zumeist beim Halbleiterspezialisten SMT.

600 Millionen Euro sollen in neuen Zeiss-Standort fließen

Die Erweiterung sei Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie der Zeiss-Gruppe. In Aalen will der Konzern insgesamt 600 Millionen Euro in den Aus- und Umbau investieren. Der Umsatz des Stiftungsunternehmens war in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs um 20 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro gestiegen.