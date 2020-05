Der Optik- und Elektronikkonzern Zeiss mit Sitz in Oberkochen (Ostalbkreis) hat die Bilanz für das erste Geschäftshalbjahr vorgestellt. Wie hat sich die Corona-Pandemie bisher ausgewirkt?

Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres, im Oktober, spielte die Corona-Pandemie noch keine Rolle. In den den ersten sechs Monaten bis Ende März verdiente der Konzern unter dem Strich 297 Millionen Euro, wie die Carl Zeiss AG am Dienstag in Oberkochen per Videokonferenz mitteilte. Das ist ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg ebenfalls um sechs Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.

Wir haben das erste Halbjahr insgesamt gut abgeschlossen. Zeiss-Vorstandsvorsitzender Karl Lamprecht

Zu Beginn des Jahres war dann aber auch bei Zeiss die Corona-Pandemie deutlich spürbar. Im wichtigen China-Geschäft habe sich im Februar der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert, so Vorstandschef Karl Lamprecht. Dies sei ein Tiefstand gewesen, von dem man sich seit März wieder erhole. Insgesamt sei der Umsatz in China im Vorjahresvergleich um 7 Prozent auf 426 Millionen Euro gesunken. Mit 90 Prozent erwirtschaftet Zeiss den Großteil seines Umsatzes im Ausland.

In den Monaten vor der Coronapandemie hat Zeiss noch gute Geschäfte gemacht dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

Halbleiter-Sparte legt zu

In den verschiedenen Geschäftsbereichen hat sich Corona ganz unterschiedlich ausgewirkt. In der Halbleiter-Sparte, dem Geschäft mit Anlagen für die Produktion von Mikrochips, konnte das Unternehmen um 18 Prozent zulegen. Moderater als in den vergangenen Jahren fiel der Anstieg in den Sparten Medizin- und Messtechnik aus.

Geschäft mit Brillen schwächer

Im Geschäft für Verbraucher - Brillen, Ferngläser, Objektive - ging das Wachstum wegen coronabedingter Schließungen von Geschäften etwas zurück. Gleichzeitig sind inzwischen aber spezielle Brillengläser wegen der stundenlangen Arbeit am Bildschirm im Homeoffice besonders gefragt.

Keine Entlassungen geplant

Die Pandemie ist ein Einschnitt, sie birgt aber auch viele Chancen - das ist die Bilanz des neuen Zeiss-Vorstandsvorsitzenden Karl Lamprecht, der erst seit April im Amt ist. Er übernahm den Konzern mit weltweit knapp 32.000 Mitarbeitern mitten in der Pandemie: "Da wird man halt ins kalte Wasser geworfen, aber ich habe schwimmen gelernt, und jetzt sind die Wellen halt ein bisschen höher." Lamprecht geht davon aus, dass der Konzern ohne Entlassungen durch die Pandemie kommt. Auf der Ostalb hat Zeiss rund 8.700 Beschäftigte.