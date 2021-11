Oberkochener Optik- und Elektronikkonzern Zeiss feiert 175-jähriges Jubiläum

Der Oberkochener Optik- und Elektronikkonzern Zeiss wird 175 Jahre alt. Der Festakt findet in Jena statt - aber aus Corona-Gründen virtuell. Sogar der Bundespräsident gratuliert.

"175 Jahre Zeiss sind mehr als ein Firmenjubiläum", betont Frank-Walter Steinmeier in seinem virtuellen Grußwort. Das Zusammenspiel von Unternehmergeist, Forschermut und Erfindungsgabe machen Zeiss für den Bundespräsidenten zu einem Vorreiter der industriellen Moderne. Und er hebt eine weitere Pioniertat Ernst Abbés, eines der Gründungsväter, hervor: Die visionäre Einsicht, dass wirtschaftlicher Erfolg, wissenschaftlicher Fortschritt und gesellschaftlicher Zusammenhalt einander bedingen.

Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft

Am 17. November 1846 gründet der Mechaniker Carl Zeiss in Jena eine Werkstatt für Feinmechanik und Optik. Gerade mal 30 Jahre alt ist er damals. Schon bald spezialisiert er sich auf Mikroskope, deren Qualität sich herumspricht. Die Folge: Zeiss exportiert die Geräte in die ganze Welt. Als einer der ersten Unternehmensgründer erkennt er aber auch: Wenn er nicht auf der Stelle treten, sondern seine Produkte zunehmend verbessern will, braucht er die Unterstützung der Wissenschaft. Und so holt er zwei Männer an Bord, mit denen er bald ein kongeniales Trio bildet: den Physiker Ernst Abbé und den jungen Chemiker und Glas-Experten Otto Schott.

Aufstieg - Abstieg - Neubeginn

Die Gründung der Carl-Zeiss-Stiftung nach Zeiss' Tod als Eigentümerin schafft eine Unternehmensform, die im Prinzip bis heute Bestand hat. Durch sie kann die Firma langfristig planen - und den Gewinn nicht nur reinvestieren, sondern damit auch kulturelle und soziale Projekte fördern. Sie trägt Zeiss durch bewegte Jahrzehnte: Weltweite Filialen bis zum Ersten Weltkrieg, die nach dem Krieg geschlossen werden. Rüstungsunternehmen im Nationalsozialismus, das wenig ruhmreiche Kapitel Zwangsarbeiter. 1945, nach Kriegsende, deportieren US-Truppen 77 führende Zeiss-Mitarbeiter aus Jena in die amerikanische Zone nach Heidenheim. Die gründen bereits ein Jahr später in leerstehenden Fabrikhallen in Oberkochen die "Opton Optische Werke Oberkochen GmbH" als Tochterunternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. Das Unternehmen wird schnell größer und größer.

Ost und West finden wieder zusammen - zum Weltkonzern

Doch das Oberkochener Unternehmen "Carl Zeiss", wie es schon bald heißt, bekommt Konkurrenz: Durch die Ost-"Schwester" Zeiss Jena. Sie bedienen vielfach die gleichen Märkte - und werden zu erbitterten Rivalen. Der Fall der Mauer 1989 ändert alles. Zeiss-Ost und Zeiss-West werden wiedervereinigt, wie die beiden Republiken. Und mit ähnlich viel Sand im Getriebe. Der gesamtdeutsche Zeiss-Konzern rutscht in eine tiefe Krise, die tausende Arbeitsplätze kostet, vor allem am Standort Jena. Doch er steht auf, wie Phoenix aus der Asche. Heute ist Zeiss ein Weltkonzern: Mehr als sieben Milliarden Euro Jahresumsatz, Spitzentechnik vom Operationsmikroskop über Messinstrumente für Autokarosserien bis zu Anlagen für die Herstellung von Speicherchips, den weltweit kleinsten und leistungsfähigsten Halbleitern. Das Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft hat aus Zeiss ein Spitzenunternehmen gemacht. Und kann Vorbild sein, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überzeugt. Es brauche dieses Zusammenwirken, so Steinmeier, um Ziele wie Klimaneutralität und die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand zu erhalten.