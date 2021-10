Die Polizei in Nördlingen (Kreis Donau-Ries) ist auf der Suche nach zwei Männern, die am Königstor in Oettingen mutwillig die Zeiger der Turmuhr verbogen haben. Zeugen hatten die beiden zirka 20 Jahre alten Männer am vergangenen Sonntag bei der Kletteraktion beobachtet. Sie verursachten einen Schaden von rund 2.000 Euro.