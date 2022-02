Solidaritätsaktionen in Illertissen und Gmünd geplant

In der Region gibt es wieder Aktionen für Solidarität und Zusammenhalt in der Corona-Pandemie - unter anderem in Illertissen. Damit reagiert die Stadt auf anonyme Briefe.

Mitglieder des Stadtrates Illertissen (Kreis Neu-Ulm) hatten laut Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) Briefe ohne Absender erhalten. Diese enthielten unter anderem Broschüren mit zahlreichen Verschwörungstheorien. Stadtrat und Bürgermeister wollen nun handeln. Die Stadt Illertissen (Kreis Neu-Ulmwirbt mit Banner für Solidarität. Stadt Illertissen In der Innenstadt und an den Ortseingängen bringt die Stadt jetzt zehn Banner an. Sie sollen die Botschaft "Solidarität und Zusammenhalt - Gemeinsam den richtigen Weg finden" tragen. Vor gut einer Woche waren rund 1.000 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen durch Illertissen gezogen. Laut Bürgermeister Eisen haben sie Straßen blockiert und auch den Verkehr lahm gelegt. Aktionen auch andernorts geplant Auch in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist eine Solidaritäts-Aktion geplant. Die "Initiative für ein solidarisches Miteinander im Ostalbkreis" ruft am Montagabend zu einer Kundgebung mit Live-Musik auf. Zudem sind mehrere Redebeiträge geplant, etwa zur Situation in der Pflege.