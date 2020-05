Am Dienstag vor zehn Jahren wurde Maria Bögerl aus ihrem Haus in Heidenheim entführt. Wochen später fand ein Spaziergänger ihre Leiche. Der Fall lässt die Ermittler bis heute nicht los.

Dauer 2:57 min Nach zehn Jahren: Heidenheimer Mordfall Bögerl weiter ungelöst

Am 12. Mai 2010 wurde die Frau des Sparkassenchefs, Maria Bögerl, in ihrem Haus in Heidenheim überwältigt, mit Handschellen gefesselt und entführt. Der oder die Täter forderten kurz darauf 300.000 Euro Lösegeld. Am vereinbarten Ablageort an der A7, markiert mit einer Deutschlandflagge, wurde das Geld aber nie abgeholt. Einen weiteren Anruf gab es nicht. Ihr Ehemann Thomas Bögerl und die beiden erwachsenen Kinder wendeten sich in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" an die Öffentlichkeit. Sie flehten um die Freilassung der Mutter und Ehefrau. Knapp drei Wochen später fand ein Spaziergänger in einem Waldstück in der Nähe der Geldübergabestelle die Leiche der 54-Jährigen.

Am Dienstag vor zehn Jahren wurde Maria Bögerl aus ihrem Haus in Heidenheim entführt. Wochen später fand ein Spaziergänger ihre Leiche. (Archivbild)

Soko Flagge ermittelte sechs Jahre

Heute vermuten die Ermittler, dass Maria Bögerl bereits kurz nach ihrer Entführung erstochen wurde. "Mutmaßlich wäre sie nicht zu retten gewesen", sagt Thomas Friedrich, der die Ermittlungen seit 2014 leitet. Fast sechs Jahre lang hatte sich die "Soko Flagge" um den Fall gekümmert, danach eine kleinere Ermittlungsgruppe. "Dass so lange mit 40, 50 Leuten ermittelt wurde, ist in Deutschland einzigartig", so Friedrich.

Dauer 2:59 min 10 Jahre Entführung Maria Bögerl

Ehemann brachte sich um

Ein Jahr nach dem Tod von Maria Bögerl nahm sich ihr Ehemann Thomas das Leben. Er war in Verdacht geraten, in den Fall verwickelt zu sein. Die Verleumdungen, die erfolglosen Ermittlungen der Polizei und den Verlust seiner Frau habe er nicht ertragen, hieß es in der Traueranzeige der Familie. Die Bilder der wochenlangen Suchaktion, die Hoffnung, die Umstände der Entführung - all das bleibe in Erinnerung, sagt Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg. Der CDU-Politiker war schon 2010 im Amt. Es sei sehr bedrückend, dass der Mörder auch nach zehn Jahren nicht gefunden worden sei.

"Eine DNA-Spur ist zu 100 Prozent tatrelevant", sagt der Ermittler. (Archivbild)

Viele Ermittlungsansätze

Laut Polizei gibt es noch viele Ermittlungsansätze. Derzeit werden laut Thomas Friedrich vor allem noch Mobilfunkdaten ausgewertet. Mehr als 10.000 Spuren gibt es. "Eine DNA-Spur ist zu 100 Prozent tatrelevant", sagt der Ermittler. Unter den 8.000 Speichelproben, die man bisher von Männern aus der Region genommen habe, sei aber bislang kein Treffer dabei gewesen.

Fall wird nicht zu den Akten gelegt

Die Ermittler vermuten, dass der Mörder aus der Region stammt, männlich und mittleren Alters ist. Der frühere Bremer Mordermittler Axel Petermann kann sich nach eigenen Angaben gut vorstellen, dass Bögerl ihren Mörder kannte. Nach der Tat eines Profis sehe das alles nicht aus. Er glaubt an eine Gewalttat aus Geldnot. Anfang dieses Jahres wurden Wohnungen von drei Beschuldigten durchsucht, allerdings ohne Erfolg. "Solange es erfolgversprechende Ermittlungsansätze gibt, ist weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei bereit, diese Akte zu schließen", so Thomas Friedrich.