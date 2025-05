Es soll ein Festival für alle werden: entsprechend vielfältig ist das Programm des Deutschen Musikfestes in Ulm und Neu-Ulm. Wir geben ein paar Tipps, was Sie nicht verpassen sollten.

Mehr als 500 Veranstaltungen stehen im Programmheft des Deutschen Musikfestes, das in diesem Jahr in Ulm und Neu-Ulm stattfindet. Die Dimensionen sind rekordverdächtig. 20.000 Musikerinnen und Musiker nehmen teil, sie kommen aus unterschiedlichsten Musikrichtungen: von Böhmisch-Mährisch über Klassisch bis zum wilden Blechpop. Hier unsere Highlights.

1 - Eröffnung des Deutschen Musikfestes mit den Stadtkapellen Ulm und Neu-Ulm

Am Donnerstag geht's los beim Deutschen Musikfest - erstmals in seiner Geschichte in zwei Städten und zwei Bundesländern, auf der einen Donauseite im baden-württembergischen Ulm und auf der anderen im bayerischen Neu-Ulm. Ein Projektorchester aus den beiden Stadtkapellen Ulm und Neu-Ulm wird die Eröffnung am Donnerstag um 10:30 Uhr auf dem Münsterplatz musikalisch umrahmen.

Die Stadtkapelle Ulm ist beim Deutschen Musikfest im Dauereinsatz: Etwa beim Pre-Opening, bei der eigentlichen Eröffnung und auch bei den "Sound Bridges". SWR

Und wer's bis dahin nicht aushält: Es gibt eine Eröffnung vor der Eröffnung, das Pre-Opening: Am Mittwochabend 19:30 Uhr spielt die Stadtkapelle Ulm in der Pauluskirche - unter anderem die Festmusik der Stadt Ulm.

2 - Die Profis von morgen auf dem Fest der Amateurmusik

Aus dem Blasorchestern gehen immer wieder auch Profis hervor. Das gilt in starkem Maße auch für die Junge Bläserphilharmonie Ulm, kurz JBU.

Kaderschmiede für die sinfonische Blasmusik: Die Junge Bläserphilharmonie Ulm. Ralf Hinz

Die Nachwuchskräfte sinfonischer Blasmusik spielen am Donnerstag um 11 Uhr im Congress Centrum Ulm im Rahmen der "Galakonzerte" des Deutschen Musikfestes.

3 - Urban Brass: Moop Mama spielt laut und tanzbar

Die Macher des Musikfestes wollen sich nicht auf ein Image begrenzen lassen - oder wenn, dann ist es die Vielfalt. In diese Philosophie passt das Open-Air-Konzert der Urban Brass Band "Moop Mama" auf Münsterplatz am Donnerstag ab 21 Uhr.

Die energiegeladene Fusion aus Urban Brass und kraftvollem Gesang: Moop Mama × Älice wollen den Ulmer Münsterplatz zum Beben bringen. Pressestelle Deutsches Musikfest / Simpon Chmel

Moop Mama steht für politische Statements, Gemeinschaft und Vielfalt. Frontfrau Älice, deren Wurzeln karibisch und polnisch sind, singt Nachdenkliches, aber auch Mitreißendes. Laut sein, so sagt die Band, sei nicht nur eine musikalische, sondern auch eine gesellschaftliche Haltung.

Programmübersicht Deutsches Musikfest Das Programm des Deutschen Musikfestes umfasst mehr als 500 Veranstaltungen. Darunter Galakonzerte, Open Air Events, Diskussionsforen, Wertungsspiele und Wettbewerbe. Ein dickes Programmheft aus Papier mit allen Veranstaltungen gibt es nicht. Den Überblick liefert die Internetseite des Deutschen Musikfestes .

4 - Wettbewerbe beim Deutschen Musikfest: Europameisterschaft der Böhmisch-Mährischen Blasmusik

Jede Menge Böhmisch-Mährische Blasmusik gibt es im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm zu hören: 22 Blaskapellen treten an, um den Titel des Europameisters zu gewinnen. Mit dabei so schöne Namen wie "Blaskapelle Polka satt", "Blechformat" oder "Böhmisch Trupp". Letzterer läutet die EM mit einem Wertungsspiel am Freitag um 9:00 Uhr ein. Jede Kapelle spielt ein halbstündiges Programm. Der finale EM-Beitrag findet am Samstag um 16:30 Uhr ebenfalls im Edwin-Scharff-Haus statt.

À propos Wettbewerb: Blasmusiker und Spielleute messen und vergleichen sich ausgesprochen gerne. Um nur zwei Ereignisse dieser Art zu nennen: Die Deutsche Meisterschaft für Konzertmusik der Spielleute beginnt am Freitag um 10 Uhr im Ulmer Kornhaus; der internationale Dirigentenwettbewerb zur selben Zeit in der Mehrzweckhalle in Ulm-Söflingen.

5 - Fanfaren und Diskussionen: Der Naturtontag beim Deutschen Musikfest

Blechblasinstrumente haben in der Regel Ventile oder Züge, um die verschiedenen Töne zu erzeugen. Es gibt jedoch Instrumente, die kommen ohne all das aus - die Spielerinnen und Spieler produzieren die unterschiedlichen Tonhöhen allein durch unterschiedlichen Lippendruck. Am bekanntesten sind wahrscheinlich die Jagdhörner. Ganz im Zeichen dieser Instrumentenart steht der Freitag, der "Naturtontag". Dazu gibt es Workshops, Straßenumfragen, eine Podiumsdiskussion - und wieder ein "Galakonzert".

Drei Naturtonensembles spielen am Freitag um 20 Uhr im Kornhaus, sowohl traditionelle Naturtonmusik mit Landsknechtstrommeln und Pauken, als auch gemischte Besetzungen sowie die "Besetzungsform der Batterie Fanfare".

6 - Marschmusik und Marching Bands

Blasmusik eignet sich wunderbar, um durch die Straßen und Gassen zu ziehen. In Deutschland gibt es eine lange Marschmusiktradition, in Italien die berühmten Bandas und in den Vereinigten Staaten die Marching Bands. Auf dem Cricket Ground der Gänswiese beim Ulmer Donaustadion wird am Freitag ordentlich marschiert und musiziert: Die Deutsche Meisterschaft Marsch & Show der Spielleute beginnt um 15 Uhr.

Der Titel von Hofmeirs Auftritt im Alten Theater Ulm ist vielversprechend: "Konzertante Aneignung – eine musikalische Frechheit" A. Hofmeir

7 - Musikkabarett mit Andreas Martin Hofmeir

Andreas Martin Hofmeir ist unter anderem bekannt geworden als Mitglied der Bläsercombo "LaBrassBanda". Jetzt ist er in anderer Mission, aber immer noch mit Tuba unterwegs: Weil es kaum Solowerke für dieses Instrument gibt, klaut Hofmeir einfach bei der Konkurrenz. "Frech geklaute Meisterwerke für Tuba und Klavier inklusive Schmähgedichten aus Hofmeirs hundsgemeiner Instrumentenkunde" nennt sich sein aktuelles Programm. Zu hören und zu sehen am Freitag um 19:30 Uhr im Alten Theater Ulm.

"Musik baut Brücken", so lautet das Motto des Deutschen Musikfestes. Damit wird auf die Situation der beiden Donaustädte Ulm und Neu-Ulm angespielt. Dieses Motto hat das Berliner Künstlertrio "wittmann, zeitblom & Liebert" aufgegriffen und ein audiovisuelles Projekt auf die Beine gestellt: die "Sound Bridges".

So sollen die Sound Bridges die beiden Donauufer auch visuell verbinden. Scheinwerfer leuchten in den Himmel und bilden eine Art Leuchtspalier. René Liebert

Auf beiden Seiten der Donau in Höhe des Ulmer Fischerviertels beziehungsweise des Edwin-Scharff-Hauses auf Neu-Ulmer Seite wird musiziert oder gesungen. Nach und nach nimmt ein Projektensemble aus den Stadtkapellen aus Ulm und Neu-Ulm Kontakt auf mit der anderen Donauseite: dem Motettenchor der Ulmer Münsterkantorei. Auch auf visueller Ebene wird kommuniziert - mit großen Scheinwerfern, deren Lichtstrahlen wie ein Spalier über der Donau ausgerichtet werden. Zwei Aufführungen der "Sound Bridges" sind geplant: Am Freitag- und am Samstagabend jeweils gegen 22:30 Uhr. Die Generalprobe am Donnerstag ist ebenfalls schon fürs Publikum geöffnet.

9 - Big Band der Bundeswehr mit Stargast Max Mutzke

Die Big Band der Bundeswehr hat sich einen prominenten Gast geangelt: Den Jazz- und Soulsänger Max Mutzke, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Die Big Band macht vieles, nur eines nicht: "Gewöhnliche Marsch- und Orchesterliteratur sind hier Fehlanzeige", so heißt es im Programm des Deutschen Musikfestes.

Stargast beim Konzert der Big Band der Bundeswehr ist der Jazzsänger Max Mutzke. Das Konzert findet am Samstag, dem 31.5.25, um 21 Uhr auf dem Münsterplatz statt. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Hendrik Schmidt

Stattdessen wird gejazzt, gesungen und im Publikum vielleicht ja auch getanzt. Die Big Band der Bundeswehr präsentiert eine Auswahl alter und neuer Songs von Max Mutzke, neu arrangiert mit treibendem Bläsersound versehen. Das Konzert findet statt auf dem Münsterplatz am Samstag um 21 Uhr.

10 - Krönender Abschluss - Gemeinschaftskonzert und Festumzug

Der Ulmer Münsterplatz ist auch der Ort für das große Finale. Das Gemeinschaftskonzert des Deutschen Musikfestes. 6.000 Teilnehmende sind angemeldet und alle spielen gemeinsam. Extra dafür ist der Ulmer Fischermarsch neu für das Mega-Ensemble arrangiert worden. Und wenn das Konzert auf dem Münsterplatz vorbei ist, gibt's einen Festumzug. Von Ulm nach Neu-Ulm - versteht sich, beim ersten Deutschen Musikfest, das in zwei Städten stattfindet.