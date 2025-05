per Mail teilen

Das Roxy in Ulm organisiert im Juli das neue Tanzfestival ZANT mit mehr als 50 Veranstaltungen, viele sind gratis. Zu Gast sind rund 100 Tänzerinnen und Tänzern aus allen Kontinenten.

Das Ulmer Kulturzentrum Roxy organisiert das neue Tanzfestival ZANT. Der Titel ist spielerisch aus dem Wort Tanz entstanden, die vier Buchstaben tanzen gewissermaßen durcheinander. Am ersten Juliwochenende werden sowohl die Hallen des Kulturzentrums als auch der große Parkplatz zur Bühne für ein "Volksfest des Tanzes", so Roxy-Pressesprecher Henning Reinholz am Mittwoch auf der Medienkonferenz.

Die Compagnie GN/MC aus Libanon/Spanien zeigt ihr preisgekröntes Stück über die Zeit am 6. Juli bei ZANT, dem neuen Tanzfestival im Ulmer Roxy. Alfred Mauve

Fast 100 Tänzerinnen und Tänzer aus allen fünf Kontinenten zeigen bei ZANT preisgekrönte und nagelneue Choreografien. Die britische Compagnie GN/MC gastiert mit ihrem poetischen Tanzabend über die Zeit: "Time takes the time - time takes."

Internationale Gäste auch aus Kuba und Uganda

Die Ensembles kommen aus der Ulmer Tanzszene, aber auch von renommierten Staats- oder Nationaltheatern wie Mannheim, Pforzheim oder Augsburg. Die weiteste Anreise haben der Tänzer und Beatboxer Elvis Elasu aus dem afrikanischen Uganda und die Gruppe Otrolady aus der kubanischen Hauptstadt Havanna.

Es soll ein "Volksfest des Tanzes" werden. Das Organisationsteam im Ulmer Roxy bereitet seit zwei Jahren das neue Festival ZANT vor. Von links: Pressesprecher Henning Reinholz, Geschäftsführer Christian Grupp, Festivalleiterin Kathrin Maier, Pressesprecherin Lea Biermann. SWR Anita Schlesak

Tanz in allen Variationen, Gratiskonzerte und Kinderprogramm

Mit den mehr als 50 Veranstaltungen des Festivals möchte das Roxy-Team ein breites Publikum erreichen und organisiert deshalb auch Gratiskonzerte, ein Kinderprogramm sowie Workshops etwa für Tango oder Gaga-Tanz. In der "Reithalle" trifft sich die Jugend bei Break-Dance oder zum Skater-Tag. "Wir haben einen Biergarten, Foodtrucks, DJs", freut sich Festivalleiterin Kathrin Maier, "alles, was so ein Festival braucht."

Bei ZANT sind viele der 50 Veranstaltungen kostenlos, etwa die Konzerte im Soundgarten beim Ulmer Roxy. Florian Holley

Man kann einfach kommen und gucken und sich infizieren lassen vom Tanz-Virus.

Nach fünf erfolgreichen Jahren mit dem Tanzlabor hegt das Roxy-Team die Hoffnung, Tanz für alle zugänglich zu machen. Das ganze Gelände soll vier Tage lang beben. "Selbst wenn man mit Tanz noch nichts am Hut hat", betont Henning Reinholz, "kann man einfach kommen und gucken und sich vielleicht infizieren lassen vom Tanz-Virus."