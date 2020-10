per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt nach Angaben des Robert-Kochs-Instituts in der Region weiter, allerdings sind die Landkreise weiterhin deutlich von der Vorwarnstufe von 35 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner entfernt. Der Kreis Neu-Ulm liegt mit einer sieben-Tage-Inzidenz von 33,7 momentan sogar wieder unter der Vorwarnstufe. Auch in der Stadt Ulm ist die Inzidenz-Zahl leicht im Vergleich zu den vergangenen zwei Tagen zurück gegangen, liegt aber immer noch bei 37,1. Am niedrigsten ist das Infektionsgeschehen im Kreis Dillingen mit einer Inzidenzzahl von 12,4.