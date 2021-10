Zahl der Arbeitslosen geht zurück

per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im September überall in der Region leicht zurückgegangen. Laut Arbeitsagenturen ist das vor allem auf saisonale Effekte zurückzuführen. Weil nach der Ferienzeit im September viele Arbeitsverträge und zahlreiche Schulabgänger ihre Ausbildung beginnen, ging vor allem auch die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen deutlich zurück. Vor allem im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote im Bereich der Arbeitsagentur Ulm nun bei 2,7 Prozent. Ähnlich gut sieht die Entwicklung in Ostwürttemberg aus, mit 3,5 Prozent. Der Raum Heidenheim liegt dort jedoch wie immer deutlich darüber. Noch bessere Zahlen werden wieder aus den bayerischen Landkreisen der Region gemeldet. In den Kreisen Günzburg und Donau-Ries ging die Arbeitslosenquote seit langer Zeit wieder auf 2,0 Prozent zurück.