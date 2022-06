Uni Ulm: Deutlich mehr Medizin-Studienplätze schwer realisierbar

Die Zahl der Studienplätze im Fach Medizin kurzfristig deutlich zu erhöhen ist kaum realistisch. Das sagt Tobias Böckers, zuständig für die Lehre an der medizinischen Fakultät der Universität Ulm. Ein neues Trainingshospital wurde zwar gebaut, aber 150 Studienplätze mehr, sind nicht umsetzbar, so Böckers. Beim Ärztetag waren am Wochenende deutschlandweit 6.000 mehr Studienplätze gefordert worden. Das wären 150 Plätze mehr pro Uni. In Ulm sei die Zahl zuletzt um 30 auf 350 gestiegen.