Die Zahl der Corona-Infizierten ist über die Osterfeiertage auch in der Region weiter gestiegen. Im Kreis Biberach stieg die Zahl um 10 auf jetzt 418 Infizierte; die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf jetzt insgesamt neun. In Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und Neu-Ulm sind mittlerweile fast 1.000 Menschen betroffen; 16 starben durch den Covid-19-Erreger. Im Ostalbkreis gab es bis Samstag mehr als 1.000 Infizierte und elf Verstorbene. Im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus starb in der vergangenen Woche eine Patientin aus dem Elsass; aktuell befinden sich dort noch zwei Schwerkranke aus Frankreich auf der Intensivstation.