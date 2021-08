Die Arbeitsagenturen aus Ulm und Aalen melden eine leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt im Juli. Nur junge Erwachsene profitieren nicht, das sei aber nicht ungewöhnlich, hieß es.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Juli überdurchschnittlich aufnahmefähig - so beschreibt es Mathias Auch von der Ulmer Arbeitsagentur. Normalerweise steigt die Zahl der Arbeitslosen in diesem Sommermonat. Doch der regionale Arbeitsmarkt habe den Schwung der letzten Monate mitgenommen. In Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach liegt die Arbeitslosenquote Ende Juli bei 2,8 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Monat zuvor.

Positive Signale auch vom Arbeitsmarkt im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim

Auch in Ostwürttemberg gibt es positive Signale: Die Arbeitslosenquote blieb gleich, bei 3,6 Prozent. Normalerweise steige die Zahl der Jobsuchenden jedes Jahr in den Sommermonaten. Das liege am Ende der Ausbildungsverhältnisse und auch an der beginnenden Urlaubszeit, dann gebe es häufig eine Zurückhaltung bei Neueinstellungen. "Nicht so in diesem Jahr. Der regionale Arbeitsmarkt erholt sich weiter von der nach wie vor andauernden Pandemie“, so Elmar Zillert von der Arbeitsagentur Aalen.

Vor allem junge Menschen haben sich arbeitslos gemeldet

Die Arbeitslosigkeit stieg erwartungsgemäß bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren. Das sei typisch für den Juli, so Mathias Auch von der Ulmer Agentur, die jungen Leute suchen nach dem Ende der Ausbildung nun eine Stelle und melden sich über den Sommer vorübergehend arbeitlos.

Wieder mehr Stellenangebote

Von den Unternehmen gehen wieder mehr Stellenangebote ein, teilte die Aalener Arbeitsagentur für die Kreise Heidenheim und Ostalb mit. Mehr als 1.000 offene Stellen seien gemeldet worden. Meist werden Fachkräfte gesucht, aus dem Bereichen Metallverarbeitung, Laber und Handel.