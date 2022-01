Ein Hundebesitzer hat am Sonntag an der Iller in Neu-Ulm mit Stecknadeln präparierte Wurstköder entdeckt. Laut Polizei wurden die Köder im Bereich der Illerbrücke gefunden. Außerdem stellten die Beamten noch ein Tütchen mit einem weißen Pulver fest. Derzeit wird geprüft, ob es sich hierbei um Gift handelt, dass in den Wurstköder eingearbeitet wurde.