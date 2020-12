In diesem Jahr hängen am Aalener Wunschbaum mehr als 650 Wunschzettel. Das seien doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, schreibt die Stadt. Der Baum steht nun bis zum 9. Januar in der Galerie des Aalener Rathauses. Bürger können dort die Wunschzettel abnehmen, erfüllen und die Weihnachtspäckchen im Rathaus abgeben. Eine solche Aktion läuft derzeit auch in Schwäbisch Gmünd, dort steht der Wunschbaum im Prediger.