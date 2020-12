Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Nördlingen hat dieses Jahr einen besonderen Schmuck: Zwischen den Zweigen hängen laut Stadtverwaltung Zettel mit Wünschen bedürftiger Seniorinnen und Senioren. Die Wünsche auf den Zetteln am Weihnachtsbaum auf dem Nördlinger Marktplatz stammen von Bewohnerinnen und Bewohnern verschiedener Alten- und Pflegeheime in der Stadt. Sie reichen von Buntstiften, um damit ein Mandala malen zu können, über Puzzle bis Schokolade. Die Zettel am Wunschbaum sind laminiert und nummeriert. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt sich einen Zettel vom Baum und bereitet das kleine Geschenk vor. Das kann dann ab Dienstag nächste Woche -bis spätestens 21. Dezember - an der Tourist-Information am Nördlinger Marktplatz abgeben werden. Pünktlich zum Weihnachtsfest soll es dann in der jeweiligen Einrichtung sein.