In der Region wurden in diesem und im vorigen Jahr Wölfe gesichtet, unter anderem in Ostwürttemberg. Die Wanderschäfer auf der Schwäbischen Alb treffen nun Schutzmaßnahmen gegen mögliche Wolfsattacken.

Ein Wolf war 2019 auch in Ostwürttemberg unterwegs, das Tier wurde von einer Fotofalle aufgenommen (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/Carsten Rehder/dpa Die Schäfer in Ostwürttemberg wollen vorbereitet sein. Sie treffen derzeit verstärkt Vorkehrungen für den Fall, dass wieder Wölfe in der Region unterwegs sind. Größere Pferchflächen, höhere Zäune gegen den Wolf Der Landschaftserhaltungsverband im Kreis Heidenheim hält nach eigenen Angaben bessere Zaunsysteme und geeignetere Pferchflächen für notwendig. Vanessa Liebrich-Krismann vom Verband nennt Details: Demnach müssten Pferchflächen viel größer sein, als sie es derzeit sind. Dann hätten die Schafe genügend Platz, sich auszubreiten, falls ein Wolf auftaucht und die Tiere in Panik geraten. Diese Pferchflächen sollten auch fest einzäunbar sein, so die Landschaftspflegerin. Außerdem sollten die Zäune insgesamt höher und stromleitfähig sein, um vor Wölfen zu schützen, heißt es weiter. Auch über Sommerställe für die Herde werde nachgedacht. So einen gibt es bereits in Erpfenhausen bei Gerstetten (Kreis Heidenheim). In solchen Ställen haben die Tiere blickdichten Schutz vor dem Wolf. Ein Sommerstall für Schafe bei Erpfenhausen im Kreis Heidenheim, den die Wanderschäfer nutzen können. SWR Maja Nötzel Wölfe in Ostwürttemberg und im Kreis Neu-Ulm gesichtet Am Ostersonntag voriges Jahr hatte eine Fotofalle im Kreis Heidenheim einen Wolf aufgenommen. Am Tag darauf fotografierte eine Kamera im nur wenige Kilometer entfernten Bartholomä im Ostalbkreis ebenfalls ein solches Tier auf. Experten beurteilten die beide Bilder als sicheren Wolfsnachweis. Dieses Jahr im April wurde eine junge Wölfin in Neu-Ulm von einem Auto angefahren und getötet. SWR Ursula Klement Das Tier war zuvor noch zwischen Senden und Neu-Ulm im Wald gesehen worden. Später bestätigte das Bayerische Landesamt für Umwelt, dass es sich bei dem getöteten Tier um einen Wolf handelte.