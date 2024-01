per Mail teilen

Bei Oberkochen ist ein Wolf gesichtet worden. Experten des Landes haben inzwischen ein Video mit Aufnahmen ausgewertet und bestätigen, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt.

Bei Oberkochen (Ostalbkreis) ist ein Wolf aufgetaucht: Das Umweltministerium teilte am Donnerstag zur Sichtung des Wolfes mit, dass Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ein Video ausgewertet haben, das eine Privatperson zugeschickt hatte. Die Aufnahme zeige tatsächlich einen Wolf. Unklar ist, welches Geschlecht das Tier hat, wie alt es ist und wo es herkommt.

Mehrere Augenzeugen haben den Wolf gesehen

Nach SWR-Informationen haben mehrere Augenzeugen das Tier gesehen. Einige von ihnen haben auch Filmaufnahmen gemacht, so wie Thomas Nölke. Er hat das Tier auf einem schneebedeckten Feld gesehen. Von einem Feldweg aus hat er den Wolf gefilmt und dann versucht, ihn zu vertreiben. Besonders scheu zeigte sich das Tier dabei nicht.

Erster bestätigter Wolf im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis hat es bislang keinen Nachweis für einen Wolf gegeben, teilt die FVA mit. Wird in einem Gebiet ohne bisher bekannte Wolfspräsenz ein Wolfsnachweis bestätigt, sind die Fachleute in der Regel im direkten Kontakt mit dem Wildtierbeauftragten des Landkreises. Dieser kann beispielsweise die Situation vor Ort überprüfen und bei Bedarf auch nach weiteren Spuren wie Trittsiegeln oder Urinmarkierungen suchen. Nach Angaben der Behörde lässt sich derzeit nicht sagen, ob der Wolf sich weiterhin in der Gegend aufhält oder bereits weiter gezogen ist.