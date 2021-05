Der Wohnwagen einer Familie aus dem Ostalbkreis ist auf der Fahrt in den Süden am Pfingstmontag an der A7 bei Heidenheim ausgebrannt. Laut Polizei war die fünfköpfige Familie gerade in den Urlaub aufgebrochen, als der Fahrer Rauch aus dem Anhänger bemerkte. Löschversuche blieben erfolglos, der Wohnwagen brannte auf dem Standstreifen aus. Die A7 musste für die Löscharbeiten in Richtung Süden vollständig gesperrt werden.