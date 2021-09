Gestiegene Mietpreise: Wohnungsnot in Aalen

In Aalen sind die Mieten in den vergangenen fünf Jahren drastisch gestiegen. Manche Menschen suchen monatelang nach bezahlbarem Wohnraum. Zwei Frauen berichten.

In Aalen verteuerte sich laut Immowelt der Quadratmeter um 43 Prozent, er liegt nun bei zehn Euro. SWR

Seit Jahren steigen die Mietpreise für Wohnungen auch in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller. Die Datenauswertung des Immobilienportals Immowelt ergab beispielsweise für die Stadt Aalen: Der Preis pro Quadratmeter stieg in den vergangenen fünf Jahren um 43 Prozent, der Preis pro Quardatmeter liegt damit bei 10 Euro. Allerdings werden laut Immowelt in Konstanz je Quardatmeter 12,70 Euro verlangt und in Tübingen 12,40 Euro

Zwei Frauen aus Aalen berichten über ihre, teils erfolglose Wohnungssuche. Darunter ist eine junge Frau, sie und ihr Freund arbeiten in der Pflege. Für sich und ihre drei Hunde suchen sie seit rund einem Jahr eine Wohnung.

Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum ist nicht erst seit dem Bundestagswahlkampf ein wichtiges Thema. In der Spitzenrunde am Donnerstag in SWR Aktuell wurden Politikerinnen und Politiker mit den Beispielen aus Aalen konfrontiert.

Die Stadt Aalen will nach eigenen Angaben bezahlbaren Wohnraum in allen Preislagen im Stadtgebiet schaffen. Sie hat gemeinsam mit der Wohnungsbau Aalen GmbH ein Maßnahmenpaket geschnürt.