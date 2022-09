Anlässlich des bundesweiten Aktionstags zur Bekämpfung von Hasskriminalität sind am Mittwoch in Bayern zahlreiche Wohnungen durchsucht worden. Auch im Landkreis Neu-Ulm wurden bei einem Verdächtigen Daten sichergestellt, so die Staatsanwaltschaft Memmingen. Der Verdächtige soll unter anderem in einer Chatgruppe volksverhetzende Bilder mit Nazi-Symbolen geteilt haben.