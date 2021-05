per Mail teilen

Der Boom für die Wohnmobil- und Camper-Branche geht in diesem Jahr weiter. Coronabedingt ist die Nachfrage in der Region gestiegen. Viele Vermieter und Verkäufer stocken ihr Fahrzeugangebot auf.

Manfred Hetzel und Michael Kaspari verkaufen beziehungsweise verleihen Reisemobile. SWR Walter Notz

Der Blick in die Auftragsbücher bei der Caravan- und Reisemobilvermietung Camp-Me aus Geislingen zeigt ein eindeutiges Bild. "Der Sommerurlaub ist eigentlich schon komplett durch gebucht", erzählt Michael Kaspari. Es gebe nur noch einzelne Lücken.

Kaspari arbeitet im Autohaus Hetzler in Amstetten. Dort hat er vor fünf Jahren selbstständig mit der Vermietung von Wohnmobilen begonnen. Bis dahin konnte man diese nur kaufen, doch der Bedarf an Leihfahrzeugen stieg, erzählt er. Denn viele Kunden würden erstmal testen wollen, wie sich das anfühle mit einem Wohnmobil in Urlaub zu fahren.

Wohnmobile punkten mit Flexibilität

Sechs unterschiedliche Fahrzeuge können bei Kaspari gemietet werden. Vor allem die Flexibilität reize die Menschen, mit dem Wohnmobil einen Urlaub zu machen. "Ich kann mit meinem Camping-Mobil hinfahren, wo ich will. Ich kann sagen, ich bleibe jetzt drei Tage da und fahre dann weiter", erzählt ein Urlauber.

In Gerhausen im Alb Donau Kreis betreiben Stefan Leyk und Roland Schweizer ebenfalls eine Vermietung. Anfang 2020 haben sich die beiden entschieden, zunächst zwei Fahrzeuge zu vermieten. Jetzt haben sie ihr Angebot auf drei aufgestockt. Bis in den Sommer sind die Fahrzeuge bereits reserviert.

Wohnmobile werden länger als eine Woche gebucht

Durchschnittlich zehn Tage am Stück mieten Kunden Wohnmobile, der Preis liegt bei den meisten Vermietern bei rund 120 Euro pro Tag. Viele Interessierte wollen aber auch erst einmal reinschnuppern und holen sich so ein Fahrzeug für ein verlängertes Wochenende. Deshalb sei eine ausführliche Beratung vor dem Start sehr wichtig, meint Stefan Leyk.

Im kommenden Jahr wollen Leyk und Schweizer ihre Fahrzeugflotte aufstocken. Doch das sei gar nicht so einfach, denn es gebe Lieferengpässe. Das weiß auch Manfred Hetzel in Amstetten, der in seinem Autohaus schon seit vielen Jahren Wohnmobile verkauft. Wer jetzt ein neues haben möchte, brauche Geduld. "Wir könnten mehr verkaufen als wir bekommen", sagt Hetzel.