Wohnhausbrand in Ruppertshofen: Mehr als 500.000 Euro Sachschaden

Zwei Menschen sind am Mittwoch infolge eines Brandes in Ruppertshofen im Ostalbkreis ins Krankenhaus gekommen. Die betroffenen Gebäude wurden stark beschädigt.

Bei dem Brand in Ruppertshofen wurden am Mittwoch zwei Menschen verletzt onw-images

Am Mittwochmittag hatte es zunächst in dem betroffenen Wohnhaus in Ruppertshofen-Steinenbach (Ostalbkreis) gebrannt. Nur wenige Minuten später griff das Feuer auf eine benachbarte Scheune über. Außerdem entzündeten sich durch Funkenflug Heulager in etwa 80 Meter Entfernung. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, sie kamen in ein Krankenhaus.

Technischer Defekt als Ursache für Brand in Ruppertshofen vermutet

Laut Mitteilung könnte der Auslöser für das Feuer ein technischer Defekt an einer auf dem Scheunendach installierten Photovoltaikanlage sein, möglich sei auch ein Defekt an dazugehörigen elektrischen Geräten, die sich im Wohnhaus befanden.

Insgesamt 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie verhinderten, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand bei dem Feuer Sachschaden von mindestens einer halben Million Euro.