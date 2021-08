Der Gemeinderat hat am Mittwoch grünes Licht für das seit Monaten diskutierte Wohnbauprojekt am Salvator in Schwäbisch Gmünd gegeben. Damit kann ein Investor aus Schorndorf die Salvator-Villa unterhalb der Felsenkapelle renovieren und insgesamt 27 Wohnungen in der Villa sowie in drei Nebengebäuden bauen. Vertraglich vereinbart ist eine enge Absprache mit der Stadt, auch in Fragen des Klima-, Arten- und Lärmschutzes. Nach Bürgerprotesten hatte der Investor die Pläne bereits abgespeckt.