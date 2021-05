Wegen des Feiertages "Tag der deutschen Arbeit" am kommenden Samstag werden in der Region zahlreiche Wochenmärkte vorverlegt. So findet der Markt auf dem Ulmer Münsterplatz nach Mitteilung der Stadt bereits am kommenden Freitag statt. Auch die Wochenmärkte in Aalen, Heidenheim, Biberach, und Ehingen werden auf Freitag vorverlegt.